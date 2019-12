Disneyland Paris

Disneyland Paris duurder dan ooit: 112 euro voor één dag toegang

Disneyland Paris heeft de entreeprijs tijdelijk verhoogd. Tijdens de kerstvakantie kost een dagticket voor beide Disney-parken maar liefst 112 euro. Wie slechts één van de twee parken wil bezoeken, is 92 euro kwijt. Nog nooit eerder betaalden bezoekers zo veel om binnen te komen.



De laatste prijsverhoging dateert van april dit jaar. Toen werd de prijs van een dagkaartje voor beide parken verhoogd naar 107 euro. Een toegangsbewijs voor één park kostte sindsdien 87 euro. In de kerstvakantie - tot en met zondag 5 januari 2020 - komt daar dus een supplement van 5 euro bij.





De prijsverhoging is met name pijnlijk voor het Walt Disney Studios Park, waar dit jaar meerdere attracties zijn weggehaald. Op dit moment bestaat het attractieaanbod uit negen echte attracties - waarvan vier voor kinderen - en een handjevol shows en meet-and-greets.



Stickers

Disney communiceert zelf niet actief over de aangepaste prijzen. De nieuwe tarieven worden alleen aangegeven op informatieborden bij de kassa. Over de oude prijzen zijn stickers geplakt, blijkt uit een foto van fansite DLP Report.





