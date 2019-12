MagicLand

Italiaans pretpark verandert van naam

Het Italiaanse attractiepark Rainbow MagicLand krijgt een andere naam. Omdat de samenwerking met de Italiaanse tv-studio Rainbow SpA wordt stopgezet, gaat het pretpark vanaf volgend jaar door het leven als MagicLand. Tegelijkertijd moeten enkele attracties aangepast worden.



Rainbow SpA is de firma achter animatieseries als Winx Club, Mia and Me en Huntik: Secrets and Seekers. Nu de licentie verdwijnt, ondergaan de darkride Pianeta Winx en de interactieve darkride Huntik 5D noodgedwongen een renovatie. Verder wordt het Winx-kasteel Castello Di Alfea omgebouwd tot een planetarium met de naam Cosmo Academy.





Ook wordt er een nieuw logo geïntroduceerd, met de bestaande mascotte Gattobaleno erin. Dat is een kat met een regenboogstaart. Het nieuwe seizoen begint op 28 maart.



Waterbaan

MagicLand opende in 2011. Er staan vijf achtbanen. Een jaar geleden werd al bekend dat de nieuwe eigenaar - investeringsmaatschappij Pillarstone - miljoenen euro's zou gaan investeren in nieuwe attracties en opknapbeurten. Afgelopen zomer opende de waterbaan Nui Lua.









