Zoo de Pont Scorff

Gewaagd plan lijkt te slagen: dierentuin overnemen en alle dieren vrijlaten

Een vereniging van dierenorganisaties wil een noodlijdende Franse dierentuin kopen. Niet om het park zelf te exploiteren, maar om de bewoners vrij te laten in het wild. Het gaat om Zoo de Pont Scorff in de West-Franse regio Bretagne.



De vereniging, die Rewild wordt genoemd, bestaat uit de organisaties Sea Shepherd, Centre Athénas, Hisa, Le Biome, One Voice, Wildlife Angels en Darwin. Ze komen allemaal op voor wilde dieren en hebben naar eigen zeggen voldoende kennis om de operatie tot een goed einde te brengen.





De dierentuin van Pont-Scorff verkeert al jaren in financiële moeilijkheden en daarom stond de directeur open voor het plan van Rewild. De verkoopovereenkomst is zelfs al getekend, maar om die officieel te maken is voor eind mei 2020 een bedrag van 600.000 euro nodig. Rewild wil het geld bij elkaar brengen met een online inzamelingsactie. Het gaat de goede kant op: na drie dagen stond de teller zaterdagmiddag al op bijna 360.000 euro.



Leeuwen

Er leven 561 dieren in het park, waaronder leeuwen, olifanten en giraffen. Per geval bekijkt Rewild wat er moet gebeuren om vrijlating mogelijk te maken. Zo is de organisatie druk bezig met het vinden van partners in landen waar de dieren uitgezet moeten worden.



Als alle bewoners zijn vertrokken, wil Rewild het park ombouwen tot revalidatiecentrum voor dieren die in beslag zijn genomen tijdens illegale handel. Bezoekers zijn dan weer welkom, maar kunnen de dieren alleen zien op videoschermen om hun rust niet te verstoren.



Goedkeuring

Online hebben veel mensen sympathie voor het plan, maar er zijn twijfels over de haalbaarheid. Veel dieren behoren tot Europese fokprogramma's, waardoor verschillende instellingen hun goedkeuring moeten geven voor vrijlating. Daarnaast is het de vraag of de dieren na jaren gevangenschap nog wel kunnen aarden in het wild.

