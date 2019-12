Plopsaland De Panne

Dit wordt het thema van de nieuwe spinning coaster in Plopsaland

De spectaculaire nieuwe achtbaan van Plopsaland De Panne wordt aangekleed als een "ondergronds station in Parijs". Dat vertelt Plopsa-directeur Steve Van den Kerkhof aan Looopings. Hij laat ook een eerste ontwerp zien voor het stationsgebouw, met retro- en steampunkelementen. Daarvoor deed men wederom een beroep op huisontwerper Piet De Koninck.



Gisteren bracht het Vlaamse attractiepark al een computersimulatie naar buiten van de spinning coaster, die in 2021 opengaat. Het project heeft de werktitel Time Traveler gekregen. Dat is ook de naam van de soortgelijke achtbaan in het Amerikaanse pretpark Silver Dollar City, waar Van den Kerkhof inspiratie vandaan haalde. De karretjes in Plopsaland krijgen hetzelfde uiterlijk als in Amerika.





De opzienbarende nieuwe achtbaan wordt een xtreme spinning coaster van de Duitse fabrikant Mack, met draaiende karretjes en twee lanceringen. Tijdens de rit gaan passagiers vijf keer over de kop. De aanwinst komt te liggen naast waterbaan SuperSplash.



Doelgroep

Opvallend genoeg kiest Plopsaland er vooralsnog niet voor om de attractie te koppelen aan een bestaand personage van moederbedrijf Studio 100. "Alles wat interessant is voor families met kinderen past perfect in onze doelgroep", vertelde directeur Van den Kerkhof daar onlangs over in de Looopings Podcast. "Bij voorkeur zijn dat Studio 100-karakters, maar we zijn er niet vies van om ook niet-Studio 100-karakters een plaatsje te geven."

















