Plopsaland De Panne

Plopsaland toont onride-video van sensationele nieuwe spinning coaster

Plopsaland De Panne laat vandaag voor het eerst onride-beelden zien van een spectaculaire nieuwe achtbaan. Het Vlaamse attractiepark opent in 2021 een 35 meter hoge xtreme spinning coaster met draaiende karretjes, twee lanceringen en maar liefst vijf inversies. Een nieuwe computeranimatie onthult hoe een ritje straks precies zal verlopen.



De beelden werden getoond tijdens een speciale bijeenkomst voor fans. Een rit begint met een trage inversie, gevolgd door de eerste lancering. De verschillende elementen hebben namen gekregen als curved jojo-roll, banana roll, vertical loop, zero-g-roll, twisted airtime hill en double inverting dive loop.





De topsnelheid bedraagt naar verwachting 90 tot 95 kilometer per uur. Plopsaland bouwt de opzienbarende achtbaan tussen de Ploptuin en de SuperSplash van Piet Piraat. In oktober kwamen al bouwplannen naar buiten.



Amerika

Van het attractietype, gebouwd door de Duitse firma Mack Rides, bestaat wereldwijd nog maar één exemplaar. Die staat in de Amerikaanse staat Missouri.

