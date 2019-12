Pairi Daiza

Dierenpark Pairi Daiza wil gigantische tropische kas bouwen

Pairi Daiza, de best bezochte dierentuin van de Benelux, wil in 2025 een gigantische tropische kas openen. Het Belgische dierenpark hoopt tegen die tijd te groeien naar drie miljoen bezoekers per jaar. Dat zijn er een miljoen meer dan nu.



De kas zal zeven hectare beslaan en twintig meter hoog worden. Het complex moet ruimte bieden aan bedreigde dieren en planten, maar ook aan bezoekers. Die kunnen straks overnachten in de kas en zwemmen in een exotische lagune met wellness-gedeelte.





Het megaproject moet verrijzen op de oudste parkeerplaats van het park, gelegen aan de rue de l'Abbaye. De totale investering bedraagt 300 miljoen euro en is onderdeel van de ambitie om het park jaarrond te openen.



Lawaai

De plannen vereisen nog wel een onafhankelijke impactstudie. Die moet duidelijk maken wat de effecten van de bouw zijn op onder meer het milieu en energieverbruik. Ook het verwachte lawaai en de verspreiding van geuren worden meegenomen.



Omwonenden hebben tijdens een voorlichtingsbijeenkomst aangedrongen op een mobiliteitsplan. De groei van het aantal bezoekers zou kunnen zorgen voor extra verkeersoverlast. Sommige mensen zijn bang dat Pairi Daiza de rue de l'Abbaye wil privatiseren. Volgens de directeur is dat echter niet aan de orde.



Schildpadden

In Pairi Daiza staat sinds 2000 al een kleinere tropische kas: Oasis. Die heeft een oppervlakte van zevenduizend vierkante meter. Er zijn onder andere reuzenschildpadden, pinchéaapjes, dwergotters en rosse neushoornvogels te vinden.













