Alton Towers Resort

Man valt 64 kilo af omdat hij niet met dochtertje in attractie kon

Een 33-jarige Engelsman heeft zijn leven omgegooid naar aanleiding van een pretparkbezoek. Blake Lewis viel maar liefst 64 kilo af nadat hij in attractiepark Alton Towers geweigerd werd bij een vliegtuigmolen. Daardoor kon ook zijn jonge dochter geen ritje maken.



Wat een mooie dag had moeten worden, liep voor Lewis' dochtertje vorig jaar uit op een fikse teleurstelling. Ze zat al samen met haar vader in de vliegtuigmolen Go Jetters Vroomster Zoom toen Lewis merkte dat hij de veiligheidsbeugel niet dicht kreeg. Het personeel moest vader en dochter verzoeken om de attractie te verlaten.





ZIE OOK: Pretpark test robot die drankjes bezorgt



Voor de Brit, die 146 kilo woog, was het de druppel die de emmer deed overlopen. Hij wilde al langer afvallen, maar had nooit de kracht gevonden om het ook daadwerkelijk te doen. De tranen van zijn dochter gaven hem wél de motivatie om zijn levensstijl te veranderen.



Strijd

Lewis ging de strijd tegen de kilo's helemaal zelfstandig aan, vertelt hij aan Britse media. Hij verloor het gewicht door meer te bewegen en gezonder te eten.





ZIE OOK: Legoland onder vuur om vet eten voor kinderen