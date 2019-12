Efteling

Efteling installeert interactieve toverspiegel in vernieuwde souvenirwinkel

Efteling-bezoekers treffen vanaf vandaag een bijzondere spiegel aan in een souvenirwinkel. De winkel Spiegeltje, spiegeltje..., gelegen op het Anton Pieckplein, is voorzien van een interactieve toverspiegel. Kinderen kunnen daarin zien hoe nieuwe kleding hen zal staan.



De oude koopjeswinkel Loetiek werd onlangs omgebouwd tot een kostuumatelier. Er worden verkleedkleren voor jonge bezoekers verkocht. Wie voor de nieuwe spiegel gaat staan, kan met armbewegingen verschillende outfits op het scherm selecteren. Het systeem maakt gebruik van techniek die bewegingen detecteert.





Spiegeltje, spiegeltje..., ontworpen door Jeroen Verheij, werd vorig weekend officieel geopend. De naam van de winkel is een verwijzing naar de toverspiegel uit het sprookje van Sneeuwwitje. Kinderen kunnen zich er ook laten schminken.



Prototype

Eerder dit jaar ontwikkelde de Efteling al een interactieve spiegel die met mensen kan praten. Het gaat om een prototype van een voice-assistent, te vinden in een nieuwe groepsaccommodatie in vakantiepark Bosrijk.

























