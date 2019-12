Efteling

Efteling-fans in de rij voor exclusief PandaDroom-souvenir van 40 euro

Honderden Efteling-fans waren vanochtend vroeg uit de veren om een exclusief souvenirtje te bemachtigen. Al om 08.30 uur stond er een lange rij voor de poort, terwijl het attractiepark pas om 10.00 uur open zou gaan. De Efteling verkocht 250 lijsten met stukjes uit de filmrol van de verdwenen attractie PandaDroom.



Er gold een maximum van één exemplaar per persoon. Bezoekers betaalden 40 euro voor een lijst. De actie leverde de Efteling dus 10.000 euro op. 15 procent van de opbrengst - 1500 euro - gaat naar het Wereld Natuur Fonds, de hoofdsponsor van PandaDroom.





ZIE OOK: Uniek souvenir: Efteling verkoopt filmrol van PandaDroom



Om teleurstellingen en chaos te voorkomen, begonnen Efteling-medewerkers om 09.00 uur met het uitdelen van briefjes met nummers aan wachtende bezoekers. 35 minuten later werd het laatste nummertje - nummer 250 - uitgegeven. Om 10.00 uur startte de daadwerkelijke verkoop bij twee verschillende kramen op de Pardoes Promenade: één voor de even nummers en één voor de oneven getallen.



Paniekaanval

De eerste fan - Bart (16) uit Sprang-Capelle - stond al om 06.30 uur voor de poort. "Het begon als grapje, om er zo vroeg mogelijk te zijn", vertelt hij aan Looopings. Om 06.05 uur stapte hij thuis op de fiets. "Ik ben nachtblind, dus ik had een paniekaanval op de fiets." Uiteindelijk lukte het toch om het allereerste nummertje én de eerste lijst te bemachtigen. Die gaat hij niet op Marktplaats zetten. "Het is veel te leuk om zelf te hebben."



Andere kopers denken daar kennelijk anders over. Op de veilingsite worden al meerdere PandaDroom-lijsten aangeboden, voor enkele honderden euro's per stuk. Beveiligers zagen er 's ochtends scherp op toe dat er in de Efteling zelf niet onderling werd gehandeld.





























ZIE OOK: Hilarisch: Efteling-fans uit hun dak bij allerlaatste vertoning PandaDroom ooit