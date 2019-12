Efteling

Alsof het zo hoort: perkje op de plek van gesloopt sprookjeshuisje Efteling

Het huisje van Vrouw Holle in de Efteling is compleet van de aardbodem verdwenen. Afgelopen week werd het historische gebouw gesloopt en afgevoerd. Inmiddels is op die plek een perkje aangelegd, met houtsnippers, haagjes en piepkleine dennenboompjes omzoomd door schapenhekken.



Het gaat om een tijdelijke oplossing, om bezoekers in het drukke kerstseizoen niet te hoeven confronteren met bouwschuttingen in het hart van het Sprookjesbos. Na de vorstperiode wordt begonnen met het opnieuw opbouwen van het huisje, maar dan met moderne materialen.





ZIE OOK: Sprookjeshuisje Efteling binnen één dag met de grond gelijk gemaakt



Dat moet ervoor zorgen dat het gebouw weer decennialang mee kan. Het huisje van Vrouw Holle stamt uit 1945, zeven jaar vóór de opening van het Sprookjesbos in 1952. Het bouwwerk werd in de loop der jaren gebruikt als souvenirwinkel, museum en fotostudio. Pas in 2006 nam Vrouw Holle haar intrek in het huis. Haar put, die onaangetast blijft, staat er wel al sinds '52.

























ZIE OOK: Nieuwe winterse fotolocaties in de Efteling: ouderwetse kachels