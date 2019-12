Efteling

Hoogste punt bereikt op bouwplaats nieuwe Efteling-achtbaan

Op de bouwplaats van de nieuwe achtbaan Max & Moritz in de Efteling is het hoogste punt bereikt. Om dat te vieren, hebben medewerkers vrijdag een vlag gehangen aan het stationsgebouw van de attractie. Ondertussen worden in het gebied steeds meer decoraties zichtbaar.



Het is opvallend dat het hoogste punt nu al bereikt is, want de dubbele achtbaan zelf is nog niet af. Op dit moment staan alleen de steunpilaren nog overeind. Pas begin 2020 arriveren de eerste stukken rail.





Max & Moritz wordt een powered coaster, waarbij de treinen elektrisch worden aangedreven. Er is dus geen hoge lift nodig om snelheid te maken. "Daarom heeft de attractie geen heel hoog punt", vertelt een Efteling-woordvoerder aan Looopings. "Het hoogste punt is een torentje bovenop het stationsgebouw."



Ontsnappen

De toren van zo'n vijftien meter hoog staat bovenop een groen schoolgebouwtje. Dat staat naast de klokkenmakerij van Frau Schmetterling, de moeder van hoofdpersonages Max en Moritz. Als zij hun kwajongensstreken zat is, sluit ze hen op in haar werkplaats. Uiteindelijk weten de brutale broertjes op ingenieuze wijze te ontsnappen.



De voorgevel van de klokkenmakerij is vormgegeven als een enorme koekoeksklok. Aan de andere kant van het stationsgebouw is in de zijmuur een groot gat zichtbaar, gedecoreerd alsof een deel van de muur kapot is gegaan. Ook wordt gewerkt aan de toekomstige entreepoort van de attractie en verscheen er een houten constructie naast het station.

















































