Blackpool Pleasure Beach

Legendarische darkride gaat een jaar dicht

Een legendarische attractie in een Engels pretpark gaat een jaar dicht. Attractiepark Blackpool Pleasure Beach sluit de bekende darkride Valhalla voor een enorme onderhoudsbeurt. In 2020 is de attractie niet toegankelijk. Een jaar later, als het park 125 jaar bestaat, gaat Valhalla weer open.



Blackpool Pleasure Beach heeft nog niet bekendgemaakt wat er precies gaat veranderen. "De attractie wordt besprenkelend met magische stof", staat in een cryptische aankondiging op social media. "Valhalla wordt tijdens seizoen 2020 opnieuw ontworpen."





Valhalla is een overdekte 24 meter hoge waterbaan van fabrikant Intamin, geopend in 2000. Er worden speciale effecten gebruikt als rook, vuur, water en sneeuw. De attractie, gebaseerd op de Noorse mythologie, is meermaals uitgeroepen tot beste waterattractie ter wereld.

