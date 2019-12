Disneyland Paris

Reisorganisatie in financiële problemen: Disney-trips gaan niet door

Wie een reis heeft geboekt naar Disneyland Paris met Peter Langhout Reizen, heeft pech. Door financiële problemen bij de reisorganisatie gaan alle geplande reizen niet door. Eerder deze week ging moederbedrijf Havi Beheer failliet.



Peter Langhout Reizen is bekend van dagtochten en meerdaagse busreizen naar Disneyland Paris. Overnachtingen vonden plaats in partnerhotel Campanile Val de France, het voormalige Kyriad Hotel.





Het bedrijf uit Alphen aan den Rijn verzorgde ook tripjes naar de Duitse pretparken Movie Park Germany en Phantasialand.



Kerstperiode

Ongeveer duizend klanten die een vakantie bij Peter Langhout hebben geboekt, kunnen niet vertrekken. Zo'n tweehonderd van hen zouden in de kerstperiode op pad gaan. Zij kunnen zich melden bij garantiefonds SGR.



De website van Peter Langhout is nog online, maar boeken is op dit moment niet mogelijk. "Reizen die nog moeten vertrekken, zullen niet meer worden uitgevoerd", valt er te lezen. Men spreekt over "financieel onvermogen".

