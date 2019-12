Europa-Park

Europa-Park waarschuwt: tickets voor waterwereld Rulantica uitverkocht in kerstvakantie

Wie binnenkort een bezoek wil brengen aan Europa-Parks nieuwe waterwereld Rulantica, moet er snel bij zijn. Voor veel dagen in de kerstvakantie zijn al geen dagtickets meer beschikbaar. Daarvoor waarschuwt het Duitse attractiepark op social media.



Rulantica opende op 28 november. De afgelopen weken liep het nog geen storm in het waterpark. Op doordeweekse dagen was het complex 's avonds zelfs nagenoeg uitgestorven. In de kerstvakantie komt daar verandering in, blijkt uit de officiële online kalender.





Voor zondag 22, donderdag 26, vrijdag 27, zaterdag 28, zondag 29 en maandag 30 december zijn alle dagkaarten uitverkocht. Hetzelfde geldt voor donderdag 2 januari, vrijdag 3 januari en zaterdag 4 januari. Het is nog wel mogelijk om avondtickets te bestellen, met 3 euro korting. Die zijn geldig van 17.00 tot 22.00 uur. Op 24 december en eerste kerstdag is Rulantica gesloten, op 31 december sluit het waterparadijs om 19.00 uur.



Goedkoper

Om teleurstellingen te voorkomen raadt Europa-Park bezoekers aan om entreebewijzen voor Rulantica altijd vooraf online te bestellen. Tickets kosten dan 38,50 euro, 4 euro goedkoper dan de kassaprijs van 42,50 euro. Men verkoopt per dag maximaal 3500 dagtickets en 2500 avondtickets. Een kluisje kost 1 euro, voor een parkeerplek wordt 7 euro gevraagd.



Rulantica telt zeventien glijbanen, een wildwaterbaan, een golfslagbad, een speelgebied voor kinderen en meerdere bars, souvenirwinkels en restaurants. Het waterpark is in principe dagelijks geopend vanaf 10.00 uur. Hotelgasten mogen al om 09.00 uur naar binnen. Zij krijgen echter geen korting op toegangsbewijzen. Ook zijn er geen abonnementen beschikbaar.

