Grootste snackrestaurant Disneyland Paris gaat een maand dicht

Eén van de grootste restaurants in Disneyland Paris is binnenkort een maand lang gesloten. Wie tussen maandag 6 januari en vrijdag 7 februari op zoek is naar een snelle hap, kan dan niet terecht bij fastfoodrestaurant Café Hyperion. Er vinden dan onderhoudswerkzaamheden plaats.



Café Hyperion bevindt zich in themagebied Discoveryland in het Disneyland Park, bij de theaterzaal Videopolis. Het is waarschijnlijk de belangrijkste eetgelegenheid in het park. Door de sluiting mist het park ruim vier weken lang enorme horeca-capaciteit.





Op Twitter reageren Disney-fans teleurgesteld. "Dus ze willen gewoon geen omzet na 6 januari?", vraagt Jolien Van Houtven zich af. "Natuurlijk, sluit gewoon nóg een restaurant", aldus Martijn. Ashleigh: "Gezien de huidige capaciteitsproblemen en gesloten restaurants is dit een flinke tegenvaller."



Lunchpakketje

"Wat denken ze wel niet?", schrijft een ander. Matt wil weten: "Kan ik niet beter gewoon een lunchpakketje van huis meenemen?" Het antwoord van fansite DLP Report: "Geloof me, je wilt sowieso niet bij Café Hyperion gaan eten."



Disneyland Paris heeft een twijfelachtige reputatie op het gebied van horeca. Dat veel restaurants gesloten zijn, is tegenwoordig eerder regel dan uitzondering.



Buzz Lightyear

Vanaf 6 januari is ook de interactieve darkride Buzz Lightyear Laser Blast dicht voor onderhoud. Die attractie blijft naar verwachting tot eind juli dicht.

