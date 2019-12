Alton Towers Resort

Engels pretpark maakt abonnementen goedkoper dan dagkaarten

Het grootste attractiepark van Groot-Brittannië houdt er een merkwaardig prijsbeleid op na. Wie volgend jaar een bezoek wil brengen aan het Engelse pretpark Alton Towers, kan beter een abonnement bestellen dan een kaartje aan de kassa. Reguliere dagtickets zijn namelijk duurder dan een jaarabonnement.



Bezoekers die er in 2020 voor kiezen om aan de kassa een los entreebewijs te kopen, zijn 58 pond kwijt (zo'n 68 euro). Een Season Pass voor 2020 kost de komende weken tijdelijk 53 pond (ongeveer 62 euro) in plaats van 58 pond.





Daarmee krijgen abonnees toegang op alle openingsdagen tussen 21 maart en 8 november, met uitzondering van vrijdagen, zaterdagen en zondagen in augustus, halloweenevenement Scarefest en een vuurwerkfestival.



Parkeren

Een Premium Season Pass - inclusief parkeren - kost 17 pond extra (zo'n 20 euro). Zo'n jaarkaart is alleen niet geldig tijdens het vuurwerkfestival. Andere bezoekers betalen 6 pond per dag voor een parkeerplek (7 euro).



Alton Towers bestaat in 2020 veertig jaar. Het park opent een gebied met meerdere attracties rond de kinderboeken van David Walliams. Hij werd bekend dankzij de populaire tv-serie Little Britain. Ook is hij jurylid in de talentenjacht Britain's Got Talent. Sinds 2008 legt hij zich toe op het schrijven van kinderboeken. Daarvan zijn er wereldwijd al 33 miljoen verkocht.

