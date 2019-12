Efteling

Efteling hint op uitbreiding van snackrestaurant De Steenbok

Het lijkt erop dat de Efteling grootse plannen heeft voor snackrestaurant De Steenbok. Op een tekening die terloops voorbijkwam in een making-of-video over de nieuwe dubbele familieachtbaan Max & Moritz, is een gigantisch horecapunt te zien. De vorm van het gebouw heeft veel weg van De Steenbok, maar wel met een hoop aanpassingen.



De Steenbok bevindt zich pal naast Max & Moritz. Als de ontwerpen werkelijk worden, gaat de Efteling het bouwwerk uit 1987 flink uitbreiden. Ook zou bij de voorgevel een grote toren met een schoorsteen ontstaan. De werktitel van het project - niet helemaal zichtbaar - lijkt Backerei Belhamel te zijn.





ZIE OOK: Efteling toont reeks nieuwe ontwerpen van achtbaan Max & Moritz



Een Efteling-woordvoerder wil de plannen bevestigen noch ontkennen. "Er zijn veel van dit soort schetsen gemaakt van Max & Moritz", laat hij weten. "Op dit moment gaan we nog niet in detail aangeven wat waar komt."



Bobsleevereniging

De Steenbok onderging begin 2012 voor het laatst een grote verbouwing. Sindsdien is het restaurant aangekleed als het clubhuis van een Zwitserse bobsleevereniging. Ook kwam er een extra verkoopbalie met hamburgers, de Burger Backery. Door de verdwijning van de Bob is het thema van het horecacomplex ietwat achterhaald.





ZIE OOK: Video: Efteling-fans vieren feest bij allerlaatste ritje in de Bob