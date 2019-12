Disneyland Paris

Video: dit is de nieuwe kerstcommercial van Disneyland Paris

Disneyland Paris heeft opnieuw werk gemaakt van een speciale kerstcommercial. Vorig jaar veroverde Disney de harten van de kijkers met een ontroerend spotje over een schattig baby-eendje. Dit jaar staat de tv-reclame voor het kerstseizoen in het teken van de Kerstman en zijn elfen.



Te zien is hoe de Kerstman een krachtig toverdrankje heeft ontwikkeld met daarin "de magie van Kerstmis". Aan zijn elfen de taak om het goedje te verspreiden over de wereld. Als de arrenslee door een ongelukje neerstort, komt alle vloeistof op de grond terecht... in Disneyland. "En dat is hoe Disneyland Paris het hart van de kerstmagie werd", besluit de voice-over.





Disneyland Paris viert nog Kerstmis tot en met 6 januari 2020, met een dagelijkse kerstparade en vijf shows: The Royal Sparkling Winter Waltz, Let's Sing Christmas, Mickey’s Magical Christmas Lights, #SurpriseMickey en Mickey's Christmas Big Band. De Kerstman is tot en met 25 december te ontmoeten.

