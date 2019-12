Efteling

Efteling toont reeks nieuwe ontwerpen van achtbaan Max & Moritz

De Efteling laat vandaag voor het eerst uitgebreid zien wat we kunnen verwachten van de nieuwe achtbaan Max & Moritz. Het attractiepark presenteert een reeks nieuwe ontwerpen van de dubbele powered coaster, die in het voorjaar van 2020 opengaat op de oude plek van de Bob. Ook worden 3D-animaties van de omgeving getoond.



Max & Moritz wordt een elektrisch aangedreven achtbaan van de Duitse fabrikant Mack Rides, met twee banen naast elkaar. De twee treinen rijden allebei een andere kant op. Eén van de banen wordt blauw (Max), de ander groen (Moritz). De theoretische capaciteit bedraagt tweeduizend personen per uur.





Het verhaal achter de attractie - bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar - draait om twee broers die hun dorp onveilig maken door streken uit te halen. Als hun moeder hen opsluit in haar klokkenmakerij, bedenken de kwajongens een manier om te ontsnappen.



Scheetkussens

In het eerste deel van een making-of-serie op YouTube vertelt ontwerper Robert-Jaap Jansen hoe dat verhaal straks wordt uitgebeeld. Ook komen tekeningen voorbij van onder andere het stationsgebouw, de treinen en de wachtrij. In de rij wordt een interactief element gebouwd: een orgel dat werkt met behulp van scheetkussens. "Zo kunnen mensen al kennismaken met de grappen en grollen van Max en Moritz."



De felle kleuren en kinderlijke grapjes wijken af van de sobere stijl waar de Efteling populair door is geworden. Hoe zorgt men ervoor dat Max & Moritz een echte Efteling-attractie wordt? Ontwerper Jansen: "Het staat natuurlijk gewoon in de Efteling, we hebben een heel leuk verhaal gebruikt en alles wordt in eigen huis gemaakt."



Fundering

De Efteling investeert 15 miljoen euro in het project. Voor de fundering is zevenhonderd kubieke meter beton gestort. Begin volgend jaar wordt gestart met het plaatsen van de baandelen. De openingsdatum is nog niet bekendgemaakt.



Op één van de nieuwe ontwerpen is te zien dat de oorspronkelijke plannen voor de entree van de attractie zijn gewijzigd. Ruim een jaar geleden toonde de Efteling een tekening met twee pleintjes en een pad naar het Spookslot. "Dit is aangepast omdat de wens was om de in- en uitgang van de familieachtbaan dichter bij elkaar te plaatsen", laat een woordvoerster nu weten.

















































































