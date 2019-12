Efteling

Sprookjeshuisje Efteling binnen één dag met de grond gelijk gemaakt

Het huisje van Vrouw Holle in de Efteling is van de ene op de andere dag volledig verdwenen. Van het historische gebouw uit 1945, in het hart van het Sprookjesbos, bleef alleen de stenen vloer op de benedenverdieping over. De rest van het bouwwerk werd razendsnel gesloopt en afgevoerd.



Het nostalgische gebouwtje was al geruime tijd in zeer slechte staat. Daarom wil de Efteling het huisje opnieuw opbouwen met moderne materialen, maar wel met hetzelfde uiterlijk als voorheen. In de week van 9 december begonnen de eerste voorbereidende werkzaamheden.





ZIE OOK: Efteling gaat historisch sprookjeshuisje alsnog slopen



Gistermiddag is een groot deel van het bouwwerk ontmanteld. Op foto's is te zien hoe het oude rieten dak werd weggehaald. Inmiddels zit de klus erop. Bezoekers treffen aan de rand van het Herautenplein alleen nog bouwhekken aan. Dat blijft voorlopig nog even zo. Pas begin volgend jaar, na de vorstperiode, start de constructie van het nieuwe huisje.



Verhaal

"Zo kan sprookje weer heel lang mee en kan Vrouw Holle het als vanouds laten sneeuwen in de Efteling", laat een woordvoerder weten. Het attractiepark heeft niet bekendgemaakt wanneer de megarenovatie afgerond moet zijn. De naastgelegen put van Vrouw Holle, waar al sinds 1952 het verhaal van het sprookje verteld wordt, blijft ondertussen gewoon in bedrijf.





























ZIE OOK: Zo camoufleert de Efteling een afbrokkelend gebouwtje