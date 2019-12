Kermis

Bizar ongeluk met draaimolen op Franse kerstmarkt

Op de kerstmarkt in de Franse plaats Parthenay is een bizar ongeluk gebeurd met een draaimolen. Een gondel waarin drie kinderen zaten, brak afgelopen vrijdag tijdens een ritje af. Dat melden lokale media.



Het incident vond even voor 20.00 uur plaats. De gondel kwam eerst los van de draaimolen en viel vervolgens om. Ooggetuigen wisten de val te breken en evacueerden de kinderen.





De onfortuinlijke passagiers waren twee meisjes van 3 en 6 jaar en een jongen van 10 jaar oud. Ze zijn opgevangen door de lokale brandweer. Het 6-jarige meisje klaagde over pijn in haar benen en is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.



Schroef

De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. Er is een losse schroef gevonden in de buurt van de draaimolen, maar het is nog niet duidelijk of er sprake was van slecht onderhoud. Mogelijk kon de gondel het gewicht van de drie kinderen gewoon niet aan.



De betreffende draaimolen staat al jaren op de kerstmarkt in Parthenay. In 2014 was er een defect aan de motor, maar dat werd snel opgelost. Er zijn naar verluidt nooit eerder ongelukken met de attractie gebeurd. De eigenaar beschikt over alle benodigde papieren.

