Omstreden dierenverhuurder Walibi dreigt failliet te gaan

Een controversiële dierenverhuurder, die in het verleden meermaals is ingehuurd door Walibi Holland, dreigt failliet te gaan. Bert's Animal Verhuur uit het Gelderse dorpje Appeltern ligt al jaren onder vuur. Activisten beweren dat de dieren niet goed behandeld worden en omwonenden klagen over overlast. Nu heeft ook de gemeente het op de omstreden firma gemunt.



In 2017 en 2019 schakelde Walibi het bedrijf in voor verschillende evenementen waar bezoekers levende dieren, waaronder vogelspinnen en slangen, konden aanraken en vasthouden. Afgelopen najaar ontstond landelijke ophef toen op social media massaal werd geklaagd over de manier waarop de dieren behandeld werden tijdens kinderevenement Halloween Spooky Days. Uiteindelijk greep de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in.





Nu blijkt dat de gemeente West Maas en Waal, waar de dierenverhuurder zich bevindt, hem liever ziet vertrekken. Het bedrijf is in strijd met het bestemmingsplan en men is niet van plan om daar verandering in te brengen.



Dwangsommen

Tijdens een rechtszaak kwam dinsdag naar voren dat de gemeente al voor meer dan 100.000 euro aan dwangsommen heeft opgelegd. Die zijn nog niet betaald. Volgens eigenaar Bert Roelofs hangt het voortbestaan van Bert's Animal Verhuur nu aan een zijden draadje.



In 2017 werd de firma ook ingehuurd door YouTube-kanaal StukTV om een dierentuin te bouwen in een woonwijk. De Partij voor de Dieren was daar niet blij mee.



Commotie

Walibi heeft na alle commotie geen plannen meer om met Bert's Animal Verhuur samen te werken. De Halloween Spooky Days keren in 2020 terug zonder levende dieren.









