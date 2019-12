Het Land van Ooit

Niet schrikken: Roze Kasteel uit Het Land van Ooit is niet meer roze

Eén van de laatste tastbare herinneringen aan Het Land van Ooit is verdwenen. Het legendarische Roze Kasteel, jarenlang dé blikvanger van het Brabantse themapark, is niet langer roze. De afgelopen maanden werd alle roze verf verwijderd.



Het kasteel werd omstreeks 1230 gebouwd, destijds onder de naam Steenenburgh. Later kreeg het gebouw de titel Kasteel d'Oultremont. Bij de komst van het pretpark in 1989 werden de bakstenen geëgaliseerd en roze geverfd. Nu de roze kleur verleden tijd is, noemt men het kasteel Steenenburg, zonder de originele h op het eind.





De kenmerkende roze verf is niet goed geweest voor de staat van het gebouw. De bakstenen zijn aangetast en dreigden te gaan scheuren, waardoor er een nieuwe beschermlaag nodig was. "De verf is heel slecht", vertelt projectleider Rick Dusée aan Omroep Brabant.



Afschuw

Hij begrijpt dat er mensen zijn die zullen balen dat op deze manier een jeugdherinnering verdwijnt. Maar tegelijkertijd zijn er ook veel buurtbewoners opgelucht, weet Dusée. "Oudere mensen hebben het zien veranderen naar roze, soms tot hun afschuw."



De restauratie van het kasteel, tegenwoordig eigendom van de gemeente Heusden, kost ruim 1,4 miljoen euro. 400.000 euro van dat bedrag komt van de provincie. Begin 2020 moet het project af zijn. Op foto's van Facebook-pagina Ooit en Nu is te zien hoe het kasteel er vandaag de dag bij staat.



Soldaten

Na de opknapbeurt wil de gemeente het kasteel verkopen, zodat er bijvoorbeeld een restaurant van gemaakt kan worden. Op het omliggende terrein moeten huizen en zorgappartementen gerealiseerd worden. Voor alle Ooit-fans blijft de naastgelegen vijver met beelden van soldaten wél bestaan.



Het Land van Ooit, opgericht door oud-Efteling-directeur Marc Taminiau, ging in 2006 failliet. Na een doorstart bleven de bezoekersaantallen tegenvallen. In 2007 volgde opnieuw een faillissement, dit keer definitief. De toenmalige directrice Mascha van Till-Taminiau - dochter van de oprichter - ging vervolgens aan de slag voor Walibi Holland. Daar werkt ze nog steeds.





















