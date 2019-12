Efteling

Uniek souvenir: Efteling verkoopt filmrol van PandaDroom

De Efteling verkoopt komend weekend een exclusief aandenken aan de verdwenen attractie PandaDroom. Op zaterdag 21 december kunnen Efteling-fans voor 40 euro een lijst kopen met een deel van de originele filmrol. In elke lijst zitten zeven unieke frames van de oude 4D-film, die tot en met 3 november te zien was.



Er zijn 250 genummerde exemplaren gemaakt. "Zo tref je dus een ander stukje film aan op ieder exemplaar", laat de Efteling weten. De lijst van 21 centimeter breed en 27 centimeter hoog is deels transparant, waardoor de frames vanaf de achterkant belicht kunnen worden.





Aan de rechterzijde staan afbeeldingen van de drie scènes in de film: de Noordpool, de oceaan en het oerwoud. Ook de openingsdatum (28 maart 2002) en sluitingsdatum (3 november 2019) worden vermeld.



Uitverkocht

Het souvenirtje wordt vanaf zaterdag om 10.00 uur voor 40 euro verkocht bij de verkoopkar op de Pardoes Promenade, ter hoogte van Restaurant Fabula. Abonnementhouders krijgen geen korting. Iedereen mag maximaal één exemplaar mee naar huis nemen. Als er na zaterdag nog lijsten over zijn, worden die vanaf zondag verkocht bij souvenirwinkel Efteldingen. Naar verwachting zijn alle souvenirs echter razendsnel uitverkocht.



PandaDroom draaide maar liefst zeventien jaar lang in de Efteling. Inmiddels is de productie van de Belgische studio nWave Pictures vervangen door de nieuwe 4D-film Fabula. Waar PandaDroom nog gebruikgemaakte van een ouderwetse projector met een filmrol, koos men bij Fabula voor een moderne digitale laserprojector.

