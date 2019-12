Fabrikanten

Video: achter de schermen bij Nederlandse bouwer van kermisattracties

Eén van de belangrijkste fabrikanten van kermisattracties bevindt zich in Nederland. Veel thrillrides op de kermis komen uit de fabriek van de firma KMG uit het Gelderse plaatsje Neede. In een nieuwe YouTube-video geeft het bedrijf een exclusieve blik achter de schermen.



KMG, dat staat voor Kroon Machinebouw Groep, werd in 1991 opgericht door Isje Kroon. Zijn oudste zoon Albert Kroon neemt tegenwoordig de dagelijkse leiding op zich. Jaarlijks produceert KMG dertien à veertien attracties. Wereldwijd zijn er inmiddels meer dan driehonderd KMG-attracties in gebruik.





ZIE OOK: Nederlandse fabrikant presenteert nieuwe thrillride van 65 meter hoog



In de ruim twaalf minuten durende video laat directeur Kroon zien wat erbij komt kijken om een kermisattractie te ontwerpen, te bouwen en te testen. Daarbij vertelt hij ook over veiligheidsmaatregelen en verlichting. In het filmpje komen verschillende in aanbouw zijnde rides voorbij. Verder laat Kroon een enorme hal zien met een openklappend dak, waardoor grote attracties ook binnen opgebouwd kunnen worden.

ZIE OOK: Video: Nederlandse fan krijgt rondleiding door achtbaanfabriek