Iconische luchtballon Disneyland Paris geruime tijd buiten gebruik

De iconische luchtballon van Disneyland Paris gaat een tijdje dicht. Van maandag 20 januari tot en met zondag 8 maart 2020 is het niet mogelijk om een vlucht te maken in PanoraMagique. Er vinden dan onderhoudswerkzaamheden plaats. Dat meldt de exploitant van de betaalattractie aan Looopings.



Normaal gesproken is PanoraMagique dagelijks geopend, mits de weersomstandigheden het toelaten. Bezoekers van het vrij toegankelijke uitgaansgebied Disney Village worden voor 12 euro per persoon honderd meter de lucht in gebracht. Vervolgens kunnen ze zes minuten lang genieten van het uitzicht.





De blikvanger opende in 2005. Sindsdien maakte de ballon al vele tienduizenden vluchten. Het gevaarte werd gebouwd door de Franse firma Aerophile. De exploitatie is in handen van een externe partij.

