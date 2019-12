Disneyland Paris

Foto's: zo slim verstopt Disneyland Paris wifi-punten

Disneyland Paris heeft alles op alles gezet om bezoekers niet te hoeven confronteren met opvallende wifi-stations. In de Disney-parken is tegenwoordig bijna overal gratis draadloos internet beschikbaar. Daarvoor moesten verspreid over het park vele tientallen wifi-punten geïnstalleerd worden.



Om te voorkomen dat de Disney-magie verpest zou worden door in het oog springende kastjes, bedachten ontwerpers innovatieve manieren om de stations te camoufleren. Fansite DLP Report plaatste deze week een fotoreeks van enkele 'onzichtbare' stations. Inmiddels bestaat er zelfs een speciaal Twitter-account waarop alle voorbeelden worden verzameld: Wifiland Paris.





Zo zijn de wifi-punten in het Disneyland Park aangekleed als vogelhuisjes, houten tonnen, plantenbakken, neprotsen en vazen. Nietsvermoedende passanten zullen geen idee hebben dat ze zich pal naast een hotspot bevinden. "Ik vroeg me laatst al af: sinds wanneer staat op die plek een vogelhuisje?", luidt één van de reacties op Twitter. Bij It's a Small World werd een wifi-kastje verborgen achter een decoratief schild.



Mobiel

Disneyland Paris is in 2017 begonnen met het uitrollen van een wifi-netwerk in de parken. Eerder waren bezoekers aangewezen op mobiel internet of wifi-verbindingen in de Disney-hotels.

































