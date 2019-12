Efteling

Efteling waarschuwt voor gevaarlijke beker: deksel kan openklappen

Efteling-bezoekers die de afgelopen weken een winterse beker hebben gekocht, moeten goed oppassen. Door problemen met een clip in de deksel kan het gebeuren dat gebruikers warme drank over zich heen krijgen. Daarom verkoopt het attractiepark de kunststof bewaarbekers tot nader order zonder de clip.



De clip kan openklappen, met alle gevolgen van dien. "De Efteling neemt deze problemen serieus en pakt hierin haar verantwoordelijkheid", meldt een woordvoerder aan Looopings.





Het zou gaan om een productiefout. De veiligheid van het product mét clip kan niet gegarandeerd worden. "Totdat we weten of de leverancier dit product als 100 procent veilig benoemt, verkopen we de bewaarbekers daarom zonder clipje binnen onze horecalocaties."



Chocomel

De Efteling-winterbeker wordt sinds 11 november op verschillende plekken in het park verkocht voor 5 euro, inclusief warme Chocomel. Wie een exemplaar met clip mee naar huis heeft genomen, kan het onderdeel beter verwijderen.

