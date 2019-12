Disneyland Paris

Staking in Frankrijk: Disneyland Paris niet bereikbaar met openbaar vervoer

Door een grote staking in Frankrijk is Disneyland Paris al dagenlang niet of slecht bereikbaar met het openbaar vervoer. Vandaag rijden er bijvoorbeeld de hele dag geen treinen van en naar treinstation Marne-la-Vallee-Chessy, gelegen bij de ingang van de Disney-parken.



Er wordt sinds 5 december massaal gestaakt uit protest tegen plannen van de regering om het pensioenstelsel te hervormen. De afgelopen weken was er meestal slechts enkele uren per dag treinverkeer mogelijk, tijdens de spits. Nu ligt het volledige openbaar vervoer plat. Het is nog onduidelijk tot wanneer de stakingen gaan duren.





De gebeurtenissen hebben ook gevolgen voor de hogesnelheidstreinen TGV, Eurostar en Thalys. "Als gevolg van sociale spanningen is het treinverkeer in Frankrijk zwaar verstoord", staat op de site van Thalys. "Ook het openbaar vervoer (metro, bus, tram en RER) ondervindt hinder waardoor het moeilijk is om zich te verplaatsen in en naar de Parijse regio."



Attracties

Disneyland Paris houdt bezoekers via de omroepinstallaties in de parken op de hoogte van de verstoringen in het openbaar vervoer. De attracties en restaurants zijn wel gewoon geopend zoals gepland.

