Duinrell vernieuwt ingang, oudste restaurant en camping in 2020

Het 85-jarig bestaan van Duinrell wordt volgend jaar gevierd met een reeks vernieuwingen. Zo ondergaat de ingang van het Zuid-Hollandse pretpark in 2020 een gedaantewisseling. Ook wordt het oudste restaurant in het park opgeknapt en krijgt de camping een nieuwe indeling.



"De weg naar het attractiepark wordt vernieuwd met een mooie, nieuwe entree", laat Duinrell weten. Op ontwerpen is een groot rond plein met een standbeeld van mascotte Rick de Kikker te zien. Verder realiseert men een taxistandplaats met een overdekt wachthuisje en kluisjes.





Restaurant de Schaapskooi was in 1935 het allereerste restaurant van Duinrell. Tegenwoordig wordt het etablissement, gelegen naast de grote Speeltuin, gerund door La Place. "Het restaurant krijgt een compleet nieuw interieur, met behoud van de historische boerderijsfeer." Dit jaar werd de La Place-vestiging in winkelgebied Duinrell Plaza al gerenoveerd.



Privésanitair

Een deel van de camping wordt opnieuw ingedeeld. Op verschillende kampeervelden komen nieuwe waterpunten te staan. Het zogeheten Beukenveld krijgt dertig nieuwe kampeervelden met privésanitair. Daarnaast zorgt Duinrell voor nieuwe lodgetenten voor zes personen.



Gisteren werd al duidelijk dat de overdekte speelhal Rick's Fun Factory twee keer zo groot wordt in 2020. Daarvoor moeten de botsauto's verhuisd worden.



Populairder

Duinrell is het op één na best bezochte pretpark van Nederland, met zo'n 1,4 miljoen bezoekers per jaar. Alleen de Efteling is populairder. Daar kwamen vorig jaar 5,3 miljoen gasten.





















