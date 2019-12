Vakantiepark en attractiepark Duinrell

Duinrell maakt attractie twee keer zo groot

Eén van de attracties in Duinrell wordt volgend jaar fors uitgebreid. Het Wassenaarse pretpark maakt de bestaande overdekte speeltuin Rick's Fun Factory in 2020 twee keer zo groot. Daarvoor moet een andere attractie verplaatst worden.



Rick's Fun Factory, geopend in 2001, bestaat uit speeltoestellen, luchtkussens en ballenbakken voor bezoekers met een maximale lengte van 1.40 meter. Er komen nog meer speeltoestellen bij. Daarmee wil Duinrell de capaciteit van de winterharde locatie verhogen.





Verder worden er extra zitplekken voor ouders gerealiseerd. Uit een bouwtekening blijkt bovendien dat er ook een draaimolen gebouwd wordt.



Botsauto's

Op de plek van de toekomstige uitbreiding zijn nu nog botsauto's te vinden, de zogeheten Bumperfrogs uit 1993. Die komen straks terug aan de andere kant van het park, naast de frisbee-attractie Mad Mill.



Rick's Fun Factory ligt in de buurt van de hoofdingang van het attractiepark, naast de Verkeerstuin en de waterglijbaan Aqua Shute.









