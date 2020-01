Efteling

Efteling introduceert nieuwe ticketvarianten: entreeprijs verschilt per dag

De Efteling introduceert vandaag nieuwe ticketvarianten, waardoor de entreeprijs van het attractiepark dagelijks kan verschillen. Bezoekers moeten voortaan kiezen uit vier verschillende soorten toegangsbewijzen. Die hebben de namen Fakir (38 euro), Elf (41 euro), Draak (43 euro) en Reus (45 euro).



Het gaat om de kassaprijzen: op internet liggen de tarieven 2 euro lager. Het goedkoopste Efteling-kaartje kost in 2020 dus 36 euro. Een speciale online kalender laat zien welke prijs wanneer wordt gehanteerd. Zo kan een Fakir-ticket alleen gebruikt worden op een beperkt aantal dagen in het laagseizoen. Een Reus-ticket is het hele jaar in te wisselen.





Tijdens het bestelproces moet een dag op de kalender aangeklikt worden. Vervolgens is de gekozen entreekaart geldig op alle dagen van die prijscategorie én eventuele lagere prijsklassen. Wie bijvoorbeeld een Draak-ticket koopt, kan óók op alle Fakir- en Elf-dagen naar binnen, maar niet op Reus-dagen.



Spreiden

Door rustige dagen goedkoper te maken en drukke dagen duurder, hoopt de Efteling gasten meer over het jaar te kunnen spreiden. Het afgelopen jaar kostte een toegangsbewijs 40 euro op reguliere dagen en 42 euro op hoogseizoendagen.



De nieuwe kalender staat vooraf vast: de Efteling voert later geen veranderingen meer door. Bezoekers die zich bij de ingang van het park melden met een ticket van een te lage prijsklasse, krijgen de kans om het verschil bij te betalen. Het nieuwe concept wordt gehanteerd vanaf maandag 3 februari. Vandaag start de kaartverkoop op internet.



Verplicht

Toverland presenteerde eerder deze week ook een nieuw prijsbeleid met vier prijscategorieën. Grote verschil is dat het Limburgse pretpark mensen verplicht om vooraf te laten weten op welke dag ze langskomen. Als dat onverhoopt toch verandert, moet in elk geval geld bijbetaald worden. Bij de Efteling hoeft dat niet, tenzij het bezoek plaatsvindt op een dag met een hogere prijsklasse.

