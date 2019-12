Pairi Daiza

Videoprojecties in dierenpark Pairi Daiza tijdens kerstseizoen

De gebouwen in het Belgische dierenpark Pairi Daiza komen deze winter na zonsondergang tot leven. Tijdens het kerstseizoen gebruikt het park op verschillende plekken videoprojecties. Bezoekers kunnen zich in het donker vergapen aan drie verschillende voorstellingen onder de noemer Mappings Noël.



Zo wordt de gevel van het grote aquariumgebouw Nautilus getransformeerd tot een kleurrijk kerstdorpje. Op de oude Abdijtoren van Cambron wordt een 'Slavische kerst' uitgebeeld. Verder zijn er videoprojecties bij de kinderboerderij bij de ingang.





De projectieshows duren vier minuten. Ze zijn vanaf 16.45 uur tot een half uur voor sluitingstijd elke tien minuten te zien.



Drijvend

Het is voor het eerst dat Pairi Daiza - de best bezochte dierentuin van de Benelux - ook 's winters open is. Het park zorgde voor verschillende extra attracties, zoals een drijvende ijsbaan en het huis van de Kerstman. Het winterseizoen duurt nog tot en met 5 januari.

