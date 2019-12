Attractiepark Toverland

Nieuwe dienstregeling: Toverland ook in weekenden bereikbaar met openbaar vervoer

De vlag kan uit bij Toverland. Na jaren lobbyen heeft het Limburgse attractiepark het voor elkaar: er gaan ook in de weekenden bussen rijden van en naar Toverland. Tot nu toe was het park op zaterdag en zondag meestal niet bereikbaar met het openbaar vervoer.



Alleen tijdens enkele weken in het zomerseizoen en in de herfstvakantie werd in de weekenden een speciale pendelbus ingezet. Daarvoor kreeg het park een bijdrage van de provincie. Vanaf morgen is de busverbinding tussen treinstation Horst-Sevenum en Toverland - lijn 79 - in het weekend een vast onderdeel van de dienstregeling van vervoersmaatschappij Arriva.





ZIE OOK: Buschauffeur komt niet opdagen: medewerkers Toverland brengen bezoekers weg



Van 09.30 tot 12.00 uur rijdt er elk half uur een bus van het treinstation naar Toverland. Tussen 16.17 en 19.47 uur kunnen pretparkbezoekers elk half uur de bus terug naar het station pakken. Voor een enkele reis van zeventien minuten betalen reizigers 2,17 euro.



Groot belang

"Met de groei van Toverland groeit ook het aantal gasten en medewerkers dat Toverland per openbaar vervoer wil bezoeken", vertelde commercieel directrice Carin van Berkel eerder. "Een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer is dan ook van groot belang. Het past binnen onze groeiambities en ons streven naar duurzaamheid."

ZIE OOK: Toverland in weekenden niet bereikbaar met openbaar vervoer