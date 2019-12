Attractiepark Toverland

Toverland doopt achtbaan om tot Christmas Coaster

Eén van de achtbanen in Toverland wordt tijdelijk omgedoopt tot The Christmas Coaster. Tijdens de kerstperiode staat de lanceerachtbaan Booster Bike helemaal in het teken van Kerstmis, met een andere naam, aangepaste muziek, kerstdecoraties en een sneeuwkanon. Dat maakt het attractiepark vandaag bekend.



Van zaterdag 21 tot en met zondag 29 december kunnen bezoekers een ritje maken in kerstsferen. "In de wachtrij sneeuwt het, het station is uitvoerig gedecoreerd en uit de speakers klinken de grootste kersthits", aldus een woordvoerster.





ZIE OOK: Toverland stuurt persoonlijke kerstkaartjes naar fans



De vijftien meter hoge achtbaan, waarbij waaghalzen plaatsnemen op karretjes in de vorm van motoren, is geopend als de weersomstandigheden het toelaten. Het moet minimaal 5 graden zijn om de attractie op te starten. De topsnelheid bedraagt 75 kilometer per uur.



Lampjes

De aanpassing is onderdeel van de Magische Winterweken in Toverland, waarbij het park is aangekleed met tweehonderd dennenbomen en duizenden lampjes. De drie themagebieden Land van Toos, Wunderwald en Ithaka zijn geopend, de rest van het park blijft dicht. Het winterevenement duurt tot en met zondag 5 januari.

ZIE OOK: Toverland wijzigt openingstijden in winterperiode