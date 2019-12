PortAventura World

Sesamstraat-vogel Big Bird voor het eerst te ontmoeten in PortAventura

Bezoekers van het Spaanse pretparkresort PortAventura World kunnen deze winter voor het eerst Sesamstraat-personage Big Bird ontmoeten. De figuren uit Sesamstraat zijn al langer in het attractiepark te vinden, maar tot nu toe ontbrak de beroemde gele vogel. Tijdens het winterseizoen heeft hij een eigen show.



De muzikale kerstvoorstelling, die Welcome Big Bird wordt genoemd, is de komende weken meerdere keren per dag te zien in kindergebied SésamoAventura. Daar opende eerder dit jaar de nieuwe interactieve darkride Street Mission, waarin Big Bird voorbijkomt in de vorm van een realistische animatronic.





Big Bird komt uit de originele Amerikaanse versie van Sesamstraat. In de internationale versies van de kinderserie wordt hij vaak vervangen door een ander karakter. Zo zijn veel Spanjaarden opgegroeid met de rood-gele kip Caponata. Nederlandse tv-kijkers kennen de blauwe vogel Pino.









