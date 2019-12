Bobbejaanland

Bobbejaanland wil logo vernieuwen: 'Tijd voor modernisering'

Bobbejaanland werkt aan een vernieuwd logo. Het Vlaamse pretpark heeft plannen om het huidige rood-gele beeldmerk te vervangen door een speelser exemplaar. Dat bevestigt commercieel directrice Peggy Verelst aan Looopings. Op dit moment worden twee opties overwogen.



Abonnementhouders hebben een enquête ontvangen waarin beide logo's getoond worden. Ze worden gevraagd in hoeverre de logo's passen bij termen als plezier, avontuur, attractiepark, familie en tieners. Eén van de twee nieuwe logo's oogt strak, de andere verweerd.





"We vonden het tijd voor een modernisering", legt Verelst uit. "Het is eerder een evolutie dan een revolutie, want als basis gebruiken we het oude logo met het bekende kleurenschema." Wel is in overleg met een gespecialiseerd bureau het lettertype lichtelijk aangepast. Ook worden 'Bobbejaan' en 'land' nu apart geschreven, op twee regels.



Nadruk

"Dat doen we vooral omdat we de nadruk meer willen leggen op 'land' en minder op 'Bobbejaan'. Ons park is natuurlijk opgericht door Bobbejaan Schoepen, maar de jongere generatie weet dat vaak niet meer." Dat is ook de reden om de term 'family park' in het oude embleem te vervangen door 'attractiepark'. "Zo kennen jongeren ons. 'Family park' klinkt toch een beetje nietszeggend."



Als het plan doorgaat, wordt het nieuwe logo in 2020 gefaseerd ingevoerd.





