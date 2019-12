Phantasialand

Pretparkfan decoreert toilet als achtbaan in Phantasialand

Een toegewijde pretparkfan heeft de kleinste kamer van het huis op bijzondere wijze aangekleed. Fransman Aurelien Guerra besloot zijn toilet te decoreren in de stijl van de spectaculaire lanceerachtbaan Taron in het Duitse attractiepark Phantasialand. Hij was er twee maanden mee bezig.



De ruimte werd voorzien van houten wanden, lichteffecten, muziek en een videoscherm. Ook hangt er een logo van Taron. "De verlichting en de muziek starten automatisch met behulp van een bewegingsmelder", vertelt Guerra aan Looopings.





Het volume kan aangepast worden. Ook kunnen toiletbezoekers een show starten met een speciale soundtrack, knipperende lampjes en een onride-video van de multi-launch coaster. In een YouTube-video toont de maker het eindresultaat.



Middeleeuws

Taron, geopend in 2016, staat samen met boomerang coaster Raik in het middeleeuwse themagebied Klugheim.

