Bobbejaanland

Bobbejaanland knapt deze winter groot gedeelte van het park op

Een groot gedeelte van Bobbejaanland wordt deze winter opgeknapt. Het Vlaamse pretpark is bezig om het gebied tussen de familieachtbaan Oki Doki en de overdekte waterbaan Indiana River opnieuw in te richten. Daarbij wordt ook het station van de Monorail verwijderd.



"Water en groen zijn kernwaarden voor Bobbejaanland", vertelt een woordvoerster aan Looopings. "Dat willen we hier ook terug laten komen, door deze kant van het park mooier aan te leggen. Nu is het nog een lange laan waar weinig spanning in zit." De entrees van Indiana River en Oki Doki worden vernieuwd.





De Monorail staat al sinds 1976 in Bobbejaanland. "Door het station te verwijderen, ontstaat een prachtig zicht op het water", aldus de voorlichtster. Er blijven twee stations over: bij de hoofdingang en in Cowboy Town.



Thema

Het gebied wordt geen echt themagebied met een aparte naam, zoals het nieuwe gedeelte Land of Legends met de lanceerachtbaan Fury. "Voor nu focussen we hier puur op de infrastructuur en het groendecor. Het toevoegen van een thema zou een volgende stap zijn."



Bobbejaanland gaat weer open 4 april 2020.









