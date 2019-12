Disneyland Paris

Autopia in Disneyland Paris na ruim een jaar weer open: wat is er veranderd?

Eén van de grootste attracties in Disneyland Paris is eindelijk weer geopend. De afgelopen dertien maanden konden bezoekers geen ritje maken in Autopia. Vanaf vandaag rijden de klassieke wagentjes weer. De rondrit was buiten bedrijf vanwege een grote onderhoudsbeurt.



Volgens Disney gaat het om de eerste grote renovatie sinds de opening van de attractie in 1992. Autopia bevindt zich in themagebied Discoveryland in het Disneyland Park, tussen Buzz Lightyear Laser Blast en Hyperspace Mountain. De werkzaamheden begonnen op maandag 5 november 2018.





De wachtrij werd volledig opnieuw geverfd en deels opnieuw ontworpen. Ook zijn er nieuwe led-lampen geïnstalleerd en kwamen er wifi-spots. In het station werd de vloer vervangen. Dankzij antislip-materiaal glijden bezoekers minder snel uit. Verder is de 2,4 kilometer lange baan vernieuwd, met meer dan zesduizend kubieke meter beton.



Benzine

Decoraties werden opgepoetst en achter de schermen verscheen een nieuwe onderhoudsruimte. Op sommige plekken is de beplanting vervangen. Tussen 2015 en 2017 zijn de 85 voertuigen al een stuk milieuvriendelijker gemaakt. Sindsdien kunnen ze zowel op benzine als op elektriciteit rijden.



De opknapbeurt van Autopia had eigenlijk al in het voorjaar van 2019 af moeten zijn. Later sprak Disneyland over een heropening in september. Uiteindelijk duurde de klus maar liefst 403 dagen. Veel parken kunnen in zo'n tijdbestek een volledig nieuwe attractie uit de grond stampen. Disneyland Paris is inmiddels berucht om renovaties die belachelijk lang duren.



Stoomtrein

Op dit moment is de stoomtrein in het Disneyland Park nog dicht voor onderhoud, ook al sinds november 2018.

































