Karretje uit nostalgische Efteling-draaimolen staat op Marktplaats

Wie kent de oude Jeepmolen uit de Efteling nog? De klassieke molen met mini-jeeps stond van 1951 tot 2003 op het Anton Pieckplein. Hoewel de attractie al bijna zeventien jaar geleden werd afgebroken, zijn niet alle onderdelen verloren gegaan. Op veilingsite Marktplaats wordt nu één van de originele jeeps aangeboden.



"Hij is in zeer goede staat", staat in de advertentie. De verkoper spreekt over "een zeer zeldzame originele Efteling-auto". "Er zijn er maar elf van gemaakt. Er moeten werkelijk miljoenen mensen in hebben gezeten." Het karretje gaat niet weg voor een spotprijs, waarschuwt de aanbieder. "Hij staat namelijk niet in de weg!"





De Jeepmolen opende in 1951, één jaar voor de komst van het Sprookjesbos. Eind jaren tachtig koos de Efteling ervoor om de constructie om te bouwen tot souvenirwinkel: de Loetiek. De attractie zelf werd zo'n vijftig meter verderop opnieuw opgebouwd, waar tegenwoordig horecapunt Smulpaap te vinden is.



Hergebruikt

Toen de nostalgische molen in 2003 verdween, werd de decoratieve rand hergebruikt voor de Vlindermolen. Die staat vandaag de dag nog steeds in de Efteling. De jeeps zijn destijds weggegeven aan Efteling-medewerkers.





