Video: meer interactiviteit in Efteling-attractie Symbolica

De Efteling heeft meer interactiviteit toegevoegd aan de attractie Symbolica. Verschillende scènes in de darkride zijn voorzien van nieuwe interactieve elementen. De belangrijkste verandering is de verschijning van lakei O.J. Punctuel op drie plekken. Hij spoort bezoekers voortaan aan om vooral niet verder te gaan.



Symbolica draait om een audiëntie bij de koning in het Paleis der Fantasie. Lakei Punctuel wil dat het bezoek ordentelijk verloopt, maar tovernar Pardoes gooit roet in het eten als hij de gasten meeneemt voor een tour langs de geheime vertrekken van het paleis. Ongeveer halverwege de rit worden de karretjes opgesplitst in het Schatten Boudoir, de Muziek Salon of het Helden Kabinet, waar een grote spiegel hangt.





In die kamers 'betrapt' Punctuel de bezoekers nu tijdens hun verboden rondleiding. "Op heterdaad betrapt!", roept de lakei bijvoorbeeld in het Schatten Boudoir. "Halt! You cannot go any further. Hier, kijk maar eens goed naar uzelf." In de Muziek Salon zegt hij: "Aha! U bent er gloeiend bij. I'm in charge now! Ik stop deze tour. Dat u zichzelf nog in de spiegel durft aan te kijken. Stelletje ongeheurzamen."



Ridder

"U dacht aan mij te ontkomen?", vraagt Punctuel vermomd als ridder in het Helden Kabinet. "Ja, kijk uzelf maar eens recht in de ogen. Tijd voor een beetje zelfreflectie."



Pardoes heeft, zoals wel vaker, andere plannen. Hij verschijnt als een digitale animatie in de spiegel. Zijn antwoord is altijd hetzelfde: "Psst, wat is er aan de hand? Trubbels? Ik heb iets slims bedacht: we bundelen onze kracht! Druk zo veel als je kan op het knopje hiervoor. Doe goed je best en de tour gaat weer door!"



Helpen

Passagiers kunnen de touchscreens op de eerste rij van de karretjes gebruiken om Pardoes zijn zin te geven en knopjes in te drukken. Doen ze dat niet, dan grijpt de nar zelf in. "Wacht, ik zal je helpen", zegt hij dan. "Illumina fantasia!" Wie wel luistert, hoort: "Heel goed, blijven drukken! " De rest van de rit verloopt steeds hetzelfde, ongeacht de keuze.



Tot nu toe werd de spiegel gebruikt voor een simpel memoryspel, zonder Pardoes. De aanpassingen waren volgens de Efteling nodig om "het verhaal te versterken", zei een woordvoerder onlangs.



Versimpeld

Tegelijkertijd is de indeling van de schermpjes in de voertuigen versimpeld. Inzittenden kunnen het dashboard nog op vier andere plekken gebruiken. Bij de start en afsluiting van de tour kan een welkomst- en afscheidsboodschap getoond worden door op een knop te drukken. In het Verborgen Fantasie Depot zijn de knoppen nodig om scènes te activeren. En in de gang na het Botanicum is het mogelijk om een karretje te laten draaien.



De drie nieuwe animatronics van O.J. Punctuel staan sinds maandag in de attractie. Toen bewogen ze nog niet en was van interactiviteit nog geen sprake. De Efteling kondigde eerder aan dat de vernieuwigen in de kerstvakantie helemaal af zouden zijn.

