Disneyland Paris laat kerstman kleren uittrekken

Medewerkers van Disneyland Paris hebben een bezoeker verkleed als kerstman laten strippen. De man werd vanmiddag gespot bij de ingang van het Disneyland Park terwijl hij een klassieke rood-witte kerstoutfit droeg. Vervolgens escorteerden beveiligers hem naar de informatiebalie.



Daar kreeg hij te horen dat zijn pak uit moest. Disneyland verbiedt het dragen van kostuums die lijken op Disney-figuren. Kennelijk valt de kerstman daar ook onder. Bewakers bleven staan posten tot de man weer naar buiten kwam, zónder het kerstmanpak.





Gelukkig voor de bezoeker in kwestie droeg hij nog andere kleren onder de gewraakte uitrusting. Het is niet duidelijk of de man zijn kerstpak al aan had toen hij de toegangscontrole passeerde.



Vanavond

Mogelijk was de man in de war. Vanavond vindt in het park namelijk een speciaal evenement plaats voor abonnementhouders, waarbij het wel toegestaan is om verkleed te komen.













