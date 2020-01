Disneyland Paris

Nieuw Disney-boek zet bijzondere medewerkers in de schijnwerpers

Een nieuw boek zet vele tientallen bijzondere medewerkers van The Walt Disney Company in de schijnwerpers, waaronder enkele personeelsleden van Disneyland Paris. Het 224 pagina's tellende koffietafelboek One Day at Disney bestaat uit korte interviews met Disney's 'cast members' en fotoreportages van achter de schermen.



In het Engelstalige boek komen allerlei beroepen voorbij, van tv-presentator tot dierenverzorger en van tekenaar tot treinbestuurder. Disneyland Paris wordt vertegenwoordigd door fruitsnijder Cyril Soreau, bekend om het kerven van Disney-figuren in watermeloenen, en Manon Teissier du Cros, patissier bij Captain Jack's - Restaurant des Pirates. Eerder was ze werkzaam bij Walt's - an American Restaurant, dat tegenwoordig gesloten is.





Het boekwerk is voor 50 euro verkrijgbaar in Disneyland Paris, bij The Storybook Store in Disneyland Park en bij The Disney Gallery in uitgaansgebied Disney Village. Wie voorlopig niet naar Disneyland gaat, kan One Day at Disney ook online bestellen. Op bol.com kost het boek 49 euro.



Documentaire

Tegelijkertijd met de publicatie van het boek verscheen er een gelijknamige documentaire en een 52 afleveringen tellende tv-serie op streamingdienst Disney+. Daarin wordt dieper ingegaan op werken bij Disney.





























