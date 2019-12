Wildlands Adventure Zoo Emmen

Wildlands Emmen gaat voor unieke combinatie: wasberen, stinkdieren en zeehonden in één verblijf

In dierenpark Wildlands Adventure Zoo Emmen is vanavond een nieuw wasberenverblijf officieel geopend. Op den duur moeten de wasberen gezelschap krijgen van stinkdieren én zeehonden. De combinatie van die drie diersoorten in één verblijf is volgens het park uniek in de wereld.



Het nieuwe verblijf, dat Raccoon Creek wordt genoemd, is gedecoreerd als een enorme houtzagerij. "Het is nu voor ongeveer 70 procent af", vertelt Wildlands-directeur Erik van Engelen aan Looopings. "De komende weken en maanden gaan we de puntjes op de i zetten."





De opening vond plaats in het bijzijn van honderden abonnementhouders. Tijdens de openingsceremonie lieten de wasberen zich nog niet zien. Raccoon Creek werd gebouwd op de plek van het voormalige pinguïnverblijf. De pinguïns verhuisden afgelopen zomer naar de andere kant van themagebied Nortica. Ze kregen een plekje naast de ijsberen.



Aantrekkelijker

Wildlands investeert fors om parkdeel Nortica aantrekkelijker te maken voor bezoekers. Dit jaar werd de infrastructuur al verbeterd. Verder opende vandaag de educatieve beleving Sonar Station, eerder Walvis Experience genoemd, op de plek van de verdwenen attractie Terra Explorer. Kinderen leren op een interactieve manier over geluidsvervuiling in oceanen en de gevolgen voor walvissen.



Later dit jaar worden in het gebied een nieuw zee-aquarium en een nieuwe vergaderlocatie gerealiseerd. Informatieborden tonen hoe de uitbreiding eruit gaat zien. Bovendien komt aan de andere kant van de vandaag geopende houtzagerij een grote volière voor watervogels.



Lichtshow

Morgen begint de vierde editie van winterevenement Wildnights. Tot en met zondag 5 januari is de Drentse dierentuin ook in de avonduren geopend, met extra activiteiten, entertainment en een lichtshow. Vrijdagavond kregen abonnementhouders alvast een klein voorproefje.













































































