Legoland Windsor Resort

Brits Legoland voor het eerst geopend in de winter

Het Britse attractiepark Legoland Windsor gaat voor het eerst open in de winter. Officieel start het nieuwe pretparkseizoen op vrijdag 13 maart, maar tussen zaterdag 15 tot en met zondag 23 februari zijn bezoekers ook al welkom. Een groot deel van het park is dan al dagelijks geopend van 10.00 tot 16.00 uur onder de noemer Brick Week.



Het attractie-aanbod bestaat onder meer uit het draaiende huis Haunted House Monster Party, familieachtbanen Dragon's Apprentice en The Dragon, interactieve darkrides Lego Ninjago The Ride en Laser Raiders, vrijevaltorens Scarab Bouncers en schommelschip Jolly Rocker.





Ook 4D-bioscoop Lego Studios en miniatuurwereld Miniland zijn toegankelijk. Verder zijn er meet-and-greets met Lego-figuren. De onderwaterdarkride Atlantis Submarine Voyage en alle andere waterattracties blijven dicht, net als themagebied Duplo Valley. Daar wordt gebouwd aan de nieuwe kinderachtbaan Duplo Dino Coaster, die op zaterdag 14 maart officieel wordt geopend.



Abonnementhouders

Entreekaarten voor Brick Week zijn goedkoper dan reguliere tickets. Online worden kaarten verkocht voor 20 pond (24 euro) in plaats van 49 pond (58 euro). Abonnementhouders betalen 5 pond (6 euro) voor toegang tot de speciale openingsweek.

