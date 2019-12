Dolfinarium

Dolfinarium zoekt balans tussen educatie en amusement in nieuwe dolfijnenshow

In het Dolfinarium in Harderwijk is deze winter voor het eerst in bijna zeven jaar een nieuwe dolfijnenshow te zien: Oceanica. In vergelijking met de oude voorstelling Aqua Bella uit 2013 ligt de focus meer op educatie. Toch zijn de klassieke sprongen en trucjes niet verdwenen.



Oceanica leert toeschouwers over het leven in de oceaan en bedreigingen voor de diersoorten, zoals plasticsoep en andere soorten vervuiling. Naast de dolfijnen is er aandacht voor orka's en blauwe vinvissen. Ook toont het Dolfinarium hoe dolfijnen zich in het wild gedragen. De Nederlandse teksten worden ondertiteld in het Engels.





ZIE OOK: Dolfinarium Harderwijk zoekt vrijwilligers om schoon te maken



Voor de productie werkte het dierenpark samen met verschillende externe bedrijven. De visuals zijn gemaakt door de firma Grey Games. Voor de muziek deed het Dolfiniarum een beroep op DreamScore van componist Gerbrand van Kolck. Net als bij Aqua Bella wordt er gebruikgemaakt van een groot projectiescherm, lichteffecten en fonteinen. Nightlife Productions werd ingehuurd voor de techniek.



Trainers

Niet elke show is hetzelfde, vertelt een woordvoerder aan Looopings. "Er zijn verschillende educatieve video's gemaakt. Welke worden vertoond, hangt af van welke gedragingen de trainers op dat moment willen laten zien."



Onlangs kwam het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit tot de conclusie dat de dolfijnenshow van het Dolfinarium educatiever moest worden. Het park denkt met de nieuwe voorstelling aan die eis te hebben voldaan.



Première

Oceanica wordt meerdere keren per dag opgevoerd in het overdekte theaer DolfijndoMijn, de grote koepel aan de rand van het park. De komende weken vinden try-outs plaats. Daarna worden nog kleine aanpassingen verricht, zodat de show half februari helemaal naar wens is. In april volgt de officiële première.













































































ZIE OOK: Foto's: nieuwe kerstshow Attractiepark Slagharen in première