Wereldtuinen Mondo Verde

Twee nieuwe attracties voor Limburgs themapark Mondo Verde

Het Limburgse themapark Mondo Verde opent dit jaar twee nieuwe attracties. Er wordt geïnvesteerd in een grote zweefmolen en een interactieve waterspeelplaats. Dat heeft het park bekendgemaakt op Facebook. De werkzaamheden zijn al enkele maanden bezig.



Mondo Verde, gelegen in Landgraaf, is een combinatie van een natuurpark, een dierentuin en een attractiepark. Er zijn al onder meer een achtbaan, een draaiend schommelschip, botsauto's en een waterbaan met boomstammetjes te vinden.





ZIE OOK: Limburgs pretpark opent nieuwe waterattractie



De zweefmolen van de Italiaanse fabrikant Preston & Barbieri komt vlakbij de botsauto's te staan. Naast de bestaande waterbaan wordt de nieuwe waterspeelplaats gebouwd, met verschillende glijbanen en waterspeeltoestellen. De nieuwe attractie krijgt een piratenthema, blijkt uit een gepubliceerd ontwerp.



Dagelijks

Komend voorjaar moeten de nieuwigheden af zijn. Exacte data zijn nog niet bekendgemaakt. Het park is dagelijks geopend voor publiek, al kunnen er 's winters attracties gesloten zijn in verband met onderhoud.

ZIE OOK: Youtubers flikken het weer: nachtelijke inbraak bij Limburgs pretpark