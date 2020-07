Fårup Sommerland

Video: nieuwe boomerang coaster in Deens pretpark

Attractiepark Fårup Sommerland heeft een nieuwe familieachtbaan geopend. In de Deense bossen staat sinds kort de ruim 24 meter hoge boomerang coaster Saven. Bezoekers leggen het traject zowel voor- als achteruit af, met een topsnelheid van 60 kilometer per uur.



Het gaat om een family boomerang van de Nederlandse fabrikant Vekoma, die niet over de kop gaat. Er geldt een minimale lengte van 95 centimeter. "Het is de perfecte manier om kleinere kinderen een coaster-ervaring te kunnen bieden", aldus Vekoma. In het parcours is ook een tunnel verwerkt.





'Saven' is Deens voor 'zaag'. "De achtbaan, die door de bossen heen snijdt, is gedecoreerd als een oude houtzagerij, met veel natuurlijke elementen", meldt de leverancier. "Het stationsgebouw, het hekwerk en de kleuren van de baan passen allemaal goed in het landschap."



Orkanen

Saven is de zevende achtbaan in Fårup Sommerland. De laatste nieuwkomer hiervoor was de hangende Vekoma-achtbaan Orkanen uit 2013.

