Efteling neemt tientallen hotelkamers in gebruik

De Efteling verwelkomt dit weekend de eerste bezoekers in de hotelkamers van vakantiepark Bosrijk. Bestaande appartementen in het zogeheten Landhuys zijn de afgelopen maanden omgebouwd tot volwaardige hotelkamers, waarbij verblijfsgasten vanaf nu gebruik kunnen maken van dagelijkse hotelservices.



Zo kunnen ze 's ochtends ontbijten in het restaurant van Bosrijk en is er een dagelijkse schoonmaakservice. De kamers zelf bestaan uit een ruimere zithoek, een aparte slaapkamer met stapelbed en een klein meubel met mini-koelkast. De oude eethoek is verdwenen. Per kamer is er plek voor vier personen.





Naast de standaard familiekamers biedt het vakantiepark een luxe variant aan, die ook beschikt over een bubbelbad en sauna. Voor bezoekers met speciale wensen zijn er allergeenarme familiekamers beschikbaar. Vanaf 3 januari 2020 is het bij alle familiekamers mogelijk om voor één nacht een verblijf te boeken. Er gelden dan geen vaste aankomstdagen meer.



Januari

Op dit moment zijn 54 appartementen omgebouwd. De verbouwing van de overige 24 appartementen, gelegen in het Poorthuys, start in januari 2020. Met de aanpassing wil de Efteling naar eigen zeggen inspelen op de wensen van de internationale gast, die vaker kiest voor een hotelkamer dan voor een appartement.



De Efteling had al twee hotels: het Efteling Hotel (1992) en het Loonsche Land Hotel (2017).









